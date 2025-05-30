Культура

Псковский музей предлагает более 50 программ для посетителей всех возрастов

Псковский музей-заповедник предлагает более 50 программ для посетителей всех возрастных категорий. Это классические обзорные экскурсии по объектам, тематические экскурсии по выставкам, театрализованные и интерактивные программы. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

«Экскурсий на самом деле великое множество, порядка 50, а то и больше - сборных, индивидуальных, тематических, мастер-классы, квесты, квизы, театрализованные и интерактивные программы на любую аудиторию. У нас есть детский образовательный центр, который адаптирует экскурсии под деток, работает даже с детскими садами», - поделилась Елена Матин.

Гостья студии добавила, что, кроме классических обзорных экскурсий по объектам и экскурсий по выставкам, основанным на научной базе, популярностью пользуются театрализованные программы вроде «Богатырской заставы» на территории Кремля и квеста «В поисках ларца Ермолая».

«Это программа для организованных групп школьников и семей с детьми. Квест проходит в сопровождении стрельца. Дети рассматривают костюм, слушают истории о его службе и быте, проходят по боевым ходам. Для пенсионеров у нас тоже предусмотрены специальные условия: первый четверг каждого месяца - свободный вход, а в остальные дни действуют льготы», - подчеркнула Елена Матин.

Кроме того, в музее можно заказать экскурсии по особым тематическим направлениям, включая выставки определённых временных периодов или художников. Начальник экскурсионной службы также сообщила, что перечни экскурсий регулярно обновляются благодаря новым экспозициям и выставочным проектам. Так, в выставочном плане 2025 года запланировано около 20 выставок.