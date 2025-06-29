Культура

Вдохновиться органными мастерами барокко приглашают псковичей 5 июля

Концерт органной музыки из цикла «Вдохновение мастеров» состоится в субботу, 5 июля, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фотография: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступит Татьяна Мерцалова (орган), титулярная штатная органистка Римско-католического Прихода Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге.

В программе концерта прозвучат музыкальные органные шедевры немецких композиторов и органистов-импровизаторов эпохи барокко XVII-XVIII веков: Дитриха Букстехуде, Арнольда Маттиаса Брункхорста, Иоганна Себастьяна Баха, а также Иоганна Кристофа Пахельбеля.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, 64.