Культура

Библиотеки Пскова приглашают на мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

Библиотеки Пскова подготовили ко Дню семьи, любви и верности специальную программу и приглашают псковичей и гостей города поучаствовать в тематических мастер-классах и викторинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В Центральной городской библиотеке (в библиотеке на Конной) будет всю неделю работать приуроченная ко Дню семьи, любви и верности книжная выставка, читателям также предложат викторину по «Повести о Петре и Февронии Муромских», изданный к празднику буклет и тематические закладки для книг.

В Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева на улице Юбилейной начались «Семейные дни в Григорьевке» с рисованием на песочном планшете, играми и викторинами по книге Тамары Крюковой «Динозаврик ищет маму». 8 июля посетители этой библиотеки смогут поучаствовать в громких чтениях и викторине на семейную тему, а также займутся созданием броши из атласных лент.

В Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург 8 июля в 10.00 для детей будет организована игровая программа «Ромашек белый хоровод»: библиотекари расскажут об истории праздника, проведут викторину о семейных ценностях и мастер-класс по изготовлению ромашки.

В детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте 8 июля откроется тематическая интерактивная выставка, читатели также смогут поучаствовать в разгадывании тематического филворда и кроссворда и тоже будут мастерить ромашку.

В детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов 8 июля в 11.00 начнутся тематические кинопоказы и мастер-классы, а также откроется интерактивная выставка семейных традиций.

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева мастер-класс по изготовлению открытки «Ромашка на счастье» начнётся 8 июля в 14.00.

В Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич 8 июля в 12.00 начнётся интерактивная программа «Я люблю свою семью!»: с читателями будет проведена беседа об истории праздника, для них будет организованы тематическая фотозона и мастер-класс по изготовлению символа Дня семьи, любви и верности.