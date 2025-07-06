Культура

Знаменитые романсы исполнят артисты Мариинского театра в Вечаше

Концерт солистов Мариинского театра сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится в в Музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова. Антон Перминов, Анастасия Калагина, Дарья Терещенко и Оксана Клевцова исполнят знаменитые романсы и другие произведения русских и зарубежных композиторов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

В музее напомнили, что сценическая судьба опер Н. А. Римского-Корсакова долгие годы была связана с Мариинским театром.

«Он писал свои оперы с расчетом на петербургскую сцену, силы ее артистов, оркестр. Посещения Вечаши и Любенска для артистов Мариинского театра – творческая необходимость, желание вдохновиться той тишиной, в которой для Николая Римского-Корсакова рождалась музыка, рассказали в музее», - подчеркнули сотрудники музея.

Концерт состоится 8 июля (вторник) в 14:00 в деревне Вечаша, Плюсский район.

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