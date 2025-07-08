Культура

Форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» проходит в Пскове

10 июля состоялось открытие V Межрегионального форума «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» в Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие объединило специалистов в сфере сохранения национального наследия и представителей науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, исполнительных органов власти и общественных организаций. Цель форума - укрепить взаимодействие и способствовать охране и использованию культурного наследия.

В течение двух дней опытом в сфере сохранения, популяризации, туризма и образования будут делиться специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Карелия и Коми, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей и других регионов нашей страны.

С приветственным словом выступил министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик: «Пятый год мы проводим межрегиональный форум. Нам был крайне необходим такой формат, так как Псковская область стала обладателем замечательного наследия, включенного в ЮНЕСКО. Перед нами встали задачи по поводу того, чтобы все нормы международной конвенции, нормы международного права были реализованы на территории Псковской области в полном объёме. Именно с этой целью была на базе Научно-производственного центра создана специальная служба управления объектами ЮНЕСКО».

Он подчеркнул, что у таких ценных объектов культурного наследия должен быть конкретный хозяин или владелец, тот, кто осуществляет непосредственно заботу и внимательно следит за их состоянием, а также организует те мероприятия, которые необходимы для реставрации, ремонта и содержания.

От лица митрополита Псковского и Порховского Матфея участников мероприятия поприветствовал настоятель храма святителя Василия Великого (на Горке), Благочинный храмов псковского городского округа епархии, духовник Псковской епархии Андрей Большанин.

«Памятники псковской архитектуры, включённые в Список всемирного наследия, - это не просто произведения зодчества, это воплощённая вера, духовная сила и благодарение людей, живущих на этих землях. Сегодня они становятся точкой притяжения не только туристов, но и всех, кто ищет в культуре не только форму, но и содержание. Важно, чтобы наша работа сопровождалась молитвой, честностью, благочестием и благоговением перед тем, что нам осталось в наследство».

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в своей речи подчеркнула, что Псковский музей-заповедник выполняет очень серьезную миссию: «Самое главное направление деятельности - это привить людям чувство любви к тому, что нас окружает. Потому что любовь - это великая сила, и противостоять ей невозможно. Для того, чтобы что-то любить, это надо знать. И оказывается, что заниматься этим очень непросто».

Светлана Мельникова также отметила, что появление Пушкинской карты – это «большее счастье», так как дети могут не просто забежать музей, а посетить его в сопровождении опытных экскурсоводов , которые не только расскажут, но и объяснят. Она убеждена, что создание сильных, интересных экскурсионных маршрутов – это великое, стратегическое, дипломатическое дело.

«Все гиды и экскурсоводы, которые работали на маршруте "Золотое кольцо России", сделали для страны не меньше, чем усилия дипломатов и силовиков. Противостоять красоте и значимости русской культуры невозможно, и в этом наше огромное преимущество», - заключила она.

«Ключевой задачей сегодняшнего форума является сохранение культурного наследия и включение исторических памятников в туристические маршруты», - подчеркнул в своем видеообращении к участникам форума президент Общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России» Вячеслав Фатин.

«Перед нами стоит ещё одна задача: влюбить аудиторию в процессе изучения истории, заинтересовать их памятниками», - сказал он.

От лица союза реставраторов Вячеслав Фатин поблагодарил организаторов и пожелал успешной и продуктивной работы.

Участники мероприятия неоднократно подчеркивали, что главная идея форума – это популяризация Псковского наследия и необходимость его сберечь. А популяризировать и гордиться псковичам действительно есть чем, ведь в Псковской области находятся 3212 объектов культурного наследия, из них федерального значения – 1714, а регионального – 1498. Это огромный туристический потенциал, который городу следует продолжать реализовывать.

В рамках форума в двух секциях будут обсуждены вопросы сохранения объектов всемирного наследия и развития внутреннего туризма в современных условиях. Также состоятся панельная дискуссия «Правовые и нормативные аспекты сохранения объектов культурного наследия» и Круглый стол «Народный мониторинг как инструмент сохранения ОКН».