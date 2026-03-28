 
Культура

Псковский театр драмы открывает киноклуб

0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина анонсировал запуск киноклуба под названием «Театр — это не кино». Инициатива принадлежит художественному руководителю театра Дмитрию Месхиеву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Изображение: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Цель проекта — создать сообщество кинолюбителей среди театральной аудитории. Организаторы рассчитывают привлечь зрителей, которые ценят интеллектуальное кино, интересуются историей кинематографа, хотят не просто смотреть фильмы, а анализировать их и обсуждать вместе с единомышленниками.

Вести киноклуб будет сам Дмитрий Месхиев — кинорежиссёр с впечатляющим послужным списком: неоднократный лауреат и номинант национальных премий «Золотой орёл» и «Ника», лауреат Московского международного кинофестиваля, обладатель множества международных наград, а также профессор кафедры режиссуры игрового кино СПБГИКиТ.

Первая встреча киноклуба состоится 22 апреля в 18:30 в буфете театра. Какой фильм станет дебютом для обсуждения, участники узнают уже на первом заседании — выбор остаётся сюрпризом от ведущего.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026