Псковский театр драмы открывает киноклуб

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина анонсировал запуск киноклуба под названием «Театр — это не кино». Инициатива принадлежит художественному руководителю театра Дмитрию Месхиеву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Цель проекта — создать сообщество кинолюбителей среди театральной аудитории. Организаторы рассчитывают привлечь зрителей, которые ценят интеллектуальное кино, интересуются историей кинематографа, хотят не просто смотреть фильмы, а анализировать их и обсуждать вместе с единомышленниками.

Вести киноклуб будет сам Дмитрий Месхиев — кинорежиссёр с впечатляющим послужным списком: неоднократный лауреат и номинант национальных премий «Золотой орёл» и «Ника», лауреат Московского международного кинофестиваля, обладатель множества международных наград, а также профессор кафедры режиссуры игрового кино СПБГИКиТ.

Первая встреча киноклуба состоится 22 апреля в 18:30 в буфете театра. Какой фильм станет дебютом для обсуждения, участники узнают уже на первом заседании — выбор остаётся сюрпризом от ведущего.