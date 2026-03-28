Псковичей приглашают на встречу с бардом Савенко

Встреча с Владиславом Савенко - петербургским поэтом, автором и исполнителем собственных песен состоится 28 марта в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения. Начало - в 15.00.

Владислав Савенко — яркий представитель современной петербургской авторской сцены. Его творчество отмечено глубиной лирического содержания и мелодичностью, а выступления всегда превращаются в доверительный разговор со зрителем.

«В программе — лучшие композиции и новые работы, наполненные искренностью, философскими размышлениями и особой атмосферой северной столицы. Владислав Савенко умеет говорить о главном — о любви, поиске себя так, что каждый слушатель находит в его текстах что‑то свое», - отметили представители учреждения.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте библиотеки.