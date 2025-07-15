Археологическая школа «Горожане» в десятый раз стартует в Новосокольническом районе

В этом году псковские археологи в десятый раз собираются для продолжения своих исследований на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе, сообщили в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте»
Эта экспедиция является частью проекта «Создатели истории», который направлен на изучение средневекового города и его культурного наследия.
Летняя полевая археологическая школа продлится с 15 июля по 15 августа. Исследования проводятся на территории деревни Горожане. Организаторами мероприятия выступают Псковская областная археологическая экспедиция и Археологический центр Псковской области. Объектом изучения является открытое торгово-ремесленное поселение эпохи викингов, датируемое X–XI веками.
Ярким событием десятой экспедиции станет фестиваль «Историческая лаборатория», который пройдет в деревне Горожане с 26 по 27 июля.
В рамках фестиваля планируются лекции, археологический театр, детская площадка, выступление реконструкторов.
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.