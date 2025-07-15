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Выходной день объявили на нескольких объектах Псковского музея-заповедника 21 июля

21.07.2025 11:28|ПсковКомментариев: 0

Выходной день на нескольких объектах Псковского музея-заповедника действует 21 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня выходной день на следующих объектах:

  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
  • Главное здание Псковского музея-заповедника;
  • Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
  • Поганкины палаты;
  • Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
  • Музей-квартира В.И. Ленина;
  • Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
  • Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
  • Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
  • Музей истории города Печоры.

В этот день можно посетить:

  • Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;
  • Двор Постникова, где вас ждут тематические выставки, в том числе «Дело в шляпе» и «​Зеркало псковской печи»;
  • Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
  • Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
  • Покровскую башню.
Теги: #псковский музей заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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