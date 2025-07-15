Культура

Выходной день объявили на нескольких объектах Псковского музея-заповедника 21 июля

Выходной день на нескольких объектах Псковского музея-заповедника действует 21 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня выходной день на следующих объектах:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

В этот день можно посетить: