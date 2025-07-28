Культура

Выставка «Настоящая Россия» откроется в Изборске 8 августа

8 августа в 14.00 в выставочном зале государственного музея-заповедника «Изборск» откроется выставка «Настоящая Россия» по итогам международного пленэра, который проходит в Изборске с 27 июля по 6 августа с участием художников из Китая и России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: музей-заповедник «Изборск»

«На полторы недели лета 2025 года древний живописный Изборск стал российско-китайским саммитом изобразительных искусств, местом встречи талантливых художников. Каждый мастер работает в своём направлении, в своей особой технике, создавая оригинальные произведения искусства. Виды Изборска и его окрестностей в технике гохуа вступили в живой диалог с русской академической школой рисунка и живописи. Плоды этого яркого взаимодействия художников поистине бесценны: они обогащают академические традиции и музейные коллекции двух наших великих стран – России и Китая», - рассказали в музее.

Китайскую Народную Республику представляют художники Чжан Сюэнин, Хуан Хучжао, Цянь Вэй, Цинь Чаобо, Ци Ванли, Динь Чиань; Российскую Федерацию – Сергей Данчев, Иван Журавлев, Константин Зубрилин, Константин Попов, Дмитрий Мартьянов, Рустам Игамбердиев, Максим Моргунов.