Культура

Тайны Белого дома: когда начнется реставрация главной достопримечательности Усвят

Дом Родзянко на верхней площадке Замковой горы в Усвятах виден из любой точки поселка. Но белый двухэтажный особняк с двумя башенками красив только издали. При близком знакомстве с ним видно, что время его не пощадило: осыпается штукатурка фасадов, разрушаются деревянные перекрытия, местами рушится кровля. Аварийное состояние здания стало причиной того, что памятник архитектуры уже несколько лет пустует. Но есть надежда, что объекту культурного наследия погибнуть не дадут. О том, когда планируется реставрация главной достопримечательности Усвят и какой будет современная жизнь старинного дома, узнала Псковская Лента Новостей.

Другое название памятника архитектуры — Белый дом. Так местные прозвали замок на горе не только из-за цвета фасада, но и потому, что вокруг него было множество фруктовых деревьев, в период цветения которых вся округа окрашивалась в белый цвет.

«Дом Родзянко также называют замком и панским домом. Построен он с учетом кругового обзора. Когда заходишь на второй этаж, то со всех сторон можно посмотреть на Усвяты, если ходить по кругу. Возведено это здание было по образу польско-литовских замков Остзейского края. До сих пор оно является доминантой ландшафта поселка Усвяты», - рассказала заведующая Отделом по музейной работе Усвятского районного Центра культуры Екатерина Васина.

Белый дом появился здесь в 80-х годах XIX века. Сначала на его месте был деревянный дворец. «В 1772 году Усвяты были возвращены в состав России. Императрица Екатерина II дарит имение генерал-прокурору Александру Вяземскому, который устраивает его в соответствии с теми представлениями и стилем, которые существовали во второй половине XVIII века. В том числе, строит летний дворец, в котором и обедала Екатерина II, когда приезжала в гости к Вяземским в 1787 году. Позже владельцами имения были известные люди в России: графы, князья, генералы и их наследники. С 1773 по 1917 год местечко сменило 13 хозяев», - сообщила руководитель отдела по музейной работе.

Среди владельцев имения были представители таких дворянских родов, как Зубовы, Энгельгардты, Потемкины, Юсуповы. «У княгини Юсуповой на горе был желтый деревянный дом. Об этом мы знаем из записок полковника Карпова 1831 года… С 1882 по 1888 год поместьем владеет Пётр Андреевич Шувалов, русский дипломат. По наследству он передает именно Белый дом, который был построен на фундаменте желтого деревянного дома. В подвале дома можно увидеть старую кладку», - рассказала она.

Последними собственниками стали Павел и Мария Родзянко, которые эмигрировали за границу перед революцией.

В советское время Дом Родзянко претерпел изменения: был снесен третий этаж, переделана крыша, внутри здания появилось множество комнат. Такой глобальной реконструкции потребовало новое назначение здания - оно стало детским домом. «Во время Великой Отечественной войны одна сторона здания была разрушена. И чтобы дети могли въехать, были достроены недостающие части здания», - пояснила Екатерина Васина.

В другие периоды в особняке размещались школа, дом детского творчества, а в последние годы - экспозиция местного краеведческого музея. Сейчас музей переехал в здание местной школы. «У нас три кабинета, все экспонаты не выставлены, места мало и нет выставочного зала. Конечно, хочется, чтобы побыстрее осуществилась реставрация, и мы бы вернулись в Дом Родзянко», - отметила она.

Актуализировали проект

О том, чтобы историческое здание привели в порядок, жители Усвят мечтают давно. Но серьезно о реконструкции и современном использовании памятника заговорили только накануне 1000-летия поселка.

«Проект реставрации Дома Родзянко был разработан в 2021 году, но без федерального финансирования реализовать его не представлялось возможным», - пояснил министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Поэтому в 2023 году памятник передали в федеральную собственность - закрепили его за Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

«Это позволит при поддержке Министерства культуры РФ привлечь федеральные средства на проведение противоаварийных и восстановительных работ. Спасибо губернатору области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за надежду, что уникальное здание будет сохранено», - заявил тогда глава района Дмитрий Петров.

Вадим Нэдик пояснил, что Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» - это «палочка-выручалочка». «С 2015 по 2020 год я работал в этом агентстве. Получение финансирования на объекты культурного наследия там проходит по другому сценарию: субъектам РФ не нужно подавать заявки и надеяться, что их удовлетворят в рамках программы развития культуры. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры финансируется напрямую из Министерства культуры как бюджетное учреждение», - заметил он.

Однако, по словам Вадима Нэдика, все, что связано с процессами передачи объектов от одного пользователя к другому - это долгая история. «В 2021 году проект реставрации был уже готов, но дело в том, что прошло два года, прежде чем оперативным управляющим стало АУИПИК. Не то, чтобы проект устарел, но изменения происходят ежегодно, и была необходимость в корректировке научно-проектной документации. Состояние самого объекта, к сожалению, не улучшается, и по перечню работ, по сметам нужны были уточнения. Корректировку проектной документации сделало ООО «АЛЬКОР-2» из Санкт-Петербурга. Мы согласовали откорректированный проект 21 мая этого года», - рассказал он.

На сегодняшний момент сметная стоимость работ определена — она составляет 168 миллионов рублей. «Мы находимся в контакте с АУИПИКом. Нам обещают, что до конца 2026 года этот проект будет реализован», - рассказал Вадим Нэдик.

По его словам, в рамках проекта предусмотрены реставрационные и ремонтные работы.

«Но самое важное - приспособление его для современного использования: сети, вентиляция, отопление — все это нужно будет привести в соответствие современным требованиям. Львиная доля затрат — это то, что связано уже с приспособлением. Обеспечение объекта современными условиями (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация) — это дорогостоящая история», - сказал он.

Вадим Нэдик надеется, что в ближайшее время АУИПИК через конкурсные процедуры определит подрядчика работ. «Наше участие заключается в том, что мы проведем несколько контрольно-надзорных мероприятий. И будем, конечно, помогать всем, чем только сможем, тем подрядчикам, которые будут определены по результатам конкурса. Но и должный контроль за работами тоже будет обеспечен», - сказал министр культурного наследия Псковской области.

По словам Вадима Нэдика, региональное ведомство не просто осуществляет надзорную функцию. «Если мы понимаем, что подрядчик нарушает требования к проведению работ, мы можем останавливать работы и требовать расторжения договора. Такая история не очень приятная, но допустить, чтобы работы выполнялись некачественно, мы не можем», - отметил он.

После реставрационных работ в обновленный Дом Родзянко вернется местный музей.

«Вообще для этих целей вся процедура и проводилась. У Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, возможно, есть планы на какую-то часть этого объекта. Уверен, будет взаимовыгодное соглашение с муниципалитетом. Но основная цель — все-таки музей восстановить», - сказал он.

Музей с привидениями

Руководитель музея Екатерина Васина тоже надеется на скорейший переезд экспозиций в Дом Родзянко. «В подвале обновленного здания планируется зал археологии.

Раскопки на территории района проводятся с 1962 года. Последние исследования производились археологической экспедицией Института истории материальной культуры Российской Академии наук под руководством кандидата исторических наук Ивана Игоревича Еремеева. Объектами раскопок были раннеславянские поселения на Усвятских озерах, древнерусский город Усвят, места сражений Ливонской войны. В последние три года местом работы археологов были Юрьевы горы. Там находили очень интересные вещи. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы получили статус музея (Сейчас краеведческий музей является отделом районного центра культуры - прим.ред), и находки оставались у нас, а не уходили в другие музеи», - сказала она.

Что касается реставрации, согласно проекту, третий этаж возводить не будут, поскольку нет точных сведений, как он выглядел:. «Но будут восстановлены детали, открытые при первичной реставрации, которая еще до перестройки начиналась. Так, стало понятно, что , первый этаж был «летним садом». Этот проход собираются восстановить, а также открыть выход на балкон».

Перед самим замком выложена из кирпича клумба в форме круга. «На этом месте был фонтан. В одной из башен замка была расположена емкость, которую перед приездом хозяев крестьяне заполняли водой. Реставрационные работы не предусматривают восстановление этого гидротехнического сооружения, но если удастся реализовать другой проект - по благоустройству территории вокруг замка, то будет и фонтан, и дорожки, и другие постройки, которые украсят Замковую гору», - отметила она.

Привлекают внимание к Дому Родзянко и связанные с ним легенды. На территории усадьбы было три подземных хода. Один выходил на центральную площадь Усвят, другой на берег озера, а третий соединял усадьбу с Юрьевыми горами. И одно из преданий связано с историей девушки, утонувшей в колодце на пересечении подземных ходов. Говорят, что ее дух до сих пор бродит по местным окрестностям и зазывает рыбаков, рыбачащих в плохую погоду.

«У нас в музее работали истопники - приходили либо поздно вечером, либо рано утром. И они рассказывали, что слышали, как кто-то смеётся или поет песню в замке. Да, здание старинное, там свои звуки. Когда впервые пришла работать в музей - месяц просидела на крыльце. Все ушли в отпуск, я осталась одна и в дождливую погоду было ощущение, что по крыше кто-то ходит в тяжелых сапогах», - рассказала Екатерина Васина.

По ее словам, подземные ходы не изучены, и проектом не предусматривается их восстановление. Но в рамках реставрации планируется сделать ложный выход из подземелья.

Впрочем, прилегающая к дому территория тоже ждет своей очереди. Задачи по благоустройству парка будут решаться тоже через федеральные программы. «Но наш главный приоритет - сам Дом Родзянко. От Агентства хотелось бы добиться, чтобы они выполнили обязательства, которые принимали на себя в 2023 году», - пояснил Вадим Нэдик.

Жители Усвят надеются на скорейшее восстановление старинного особняка.

«По последней информации проект актуализирован. Мы с нетерпением ждем работ по восстановлению Дома Родзянко. Очень надеемся, что все будет доведено до конца», - от имени жителей сказал глава района Дмитрий Петров.

Думаю, что реставрация Белого дома на вершине Замковой горы порадует не только жителей Усвят, но и всех псковичей и гостей региона. И памятник будет точкой притяжения для туристов со всей страны. Далеко не везде есть красивый замок с богатой историей и даже … с привидениями.

Светлана Синцова

Фото Усвятского историко-краеведческого музея