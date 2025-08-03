Культура

Акцию для пенсионеров в ближайшую среду проводит псковский музей

Акцию для пенсионеров в ближайшую среду объявил Псковский музей-заповедник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионеры могут посещать сборные экскурсии по специальному предложению.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для пенсионеров в среду доступны:

Сборная экскурсия по Картинной галерее в 11:30.

Экскурсовод познакомит гостей с историей отечественного искусства XX века, особенностями творчества представителей постмодернизма, художниками-авангардистами и представит новую выставку «Золотая палитра», приуроченную к 100-летию художника нонконформиста Алексея Аникеенка.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112663311.

Сборные экскурсии по Псковскому кремлю в 12:00 и 16:00.

Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.

Место встречи: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Телефон для записи: +78112331065.

Сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00.

Гости узнают об истории и архитектуре самой крупной жилой постройки России XVII века. В ходе экскурсии будет представлена экспозиция «Кабинет купца Поганкина» и другие исторические экспозиции.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112663311.

Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» в 13:00.

Экскурсия по комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок, в том числе новой выставки военной графики периода Великой Отечественной войны.

Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.

Напоминаем, что в первую среду месяца пенсионерам и учащимся (студентам) по предъявлению соответствующих документов доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.