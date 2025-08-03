Акцию для пенсионеров в ближайшую среду проводит псковский музей

Акцию для пенсионеров в ближайшую среду объявил Псковский музей-заповедник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионеры могут посещать сборные экскурсии по специальному предложению.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Для пенсионеров в среду доступны:
Экскурсовод познакомит гостей с историей отечественного искусства XX века, особенностями творчества представителей постмодернизма, художниками-авангардистами и представит новую выставку «Золотая палитра», приуроченную к 100-летию художника нонконформиста Алексея Аникеенка.
Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112663311.
Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.
Место встречи: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Телефон для записи: +78112331065.
Гости узнают об истории и архитектуре самой крупной жилой постройки России XVII века. В ходе экскурсии будет представлена экспозиция «Кабинет купца Поганкина» и другие исторические экспозиции.
Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112663311.
Экскурсия по комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок, в том числе новой выставки военной графики периода Великой Отечественной войны.
Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.
Напоминаем, что в первую среду месяца пенсионерам и учащимся (студентам) по предъявлению соответствующих документов доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.