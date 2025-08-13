Культура

В Псковском музее-заповеднике пройдет акция «Моей Отчизны флаг»

22 августа в Псковском музее-заповеднике пройдет акция «Моей Отчизны флаг». В этот день псковичи и гости города смогут бесплатно посетить экскурсии по двум знаковым выставкам во Дворе Постникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В 13:00 состоится сборная экскурсия по выставке «Военная графика». Участники увидят более ста произведений советских художников – оригинальные и печатные графические листы, созданные во время войны, в первые послевоенные годы и на основе натурных рисунков 1941-1945 годов в последующие десятилетия.

Сборная экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам» пройдет в 15:00. Посетители узнают о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли. Центральное место в экспозиции занимает фигура П. Х. Витгенштейна.

В конце каждой экскурсии посетителей ждёт творческое задание.

Всех желающих ждут 22 августа (пятница) в 13:00 и 15:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Вход свободный по предварительной записи по телефонам: +78112292259, +78112292260, +79113580816 или по ссылке.