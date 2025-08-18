Культура

В Кижах состоялось Преображение Господне

В Кижах состоялось главное событие лета – Преображение Господне. Единственный раз в году была проведена праздничная литургия в 22-главой Преображенской церкви Кижского погоста. Затем в музее-заповеднике состоялся крестный ход и освящение плодов нового урожая.

Кроме того, на острове прошла традиционная встреча представителей древних заонежских родов и финальный день фестиваля колокольных звонов «Кижский благовест».

Праздничную службу по случаю Преображения Господня провели и в Псковском музее-заповеднике. Литургию в Спасо-Преображенском соборе XII века возглавил настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин).