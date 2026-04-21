Выставку графического искусства представят в псковской библиотеке

Центральная городская библиотека Пскова имени Юрия Тынянова 24 апреля в 17:00 приглашает на открытие выставки эстампа лауреата конкурса «MINI-PRINT 2025-2026» Валерии Полоротовой «Следы и отголоски». В экспозиции будет представлено свыше 30 работ в различных техниках ручной печатной графики: от линогравюры и офортов до монотипии и гравюры на картоне, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«В работах Валерии Полоротовой тесно переплетаются узнаваемые виды Пскова и образы воображаемых садов и парков. Прочитанная книга, полюбившаяся скульптура, фонтан или церковь, мимо которых ты проходишь каждый день, так или иначе отпечатываются в твоем сознании, сохраняются в твоей памяти иногда в виде четкого и насыщенного образа, а иногда лишь в виде туманного, еле уловимого отголоска», - отметили в библиотеке.

Еще одним излюбленным мотивом в творчестве автора выставки являются сюжеты, вдохновленные скульптурами британского художника Генри Мура и буддийскими философскими практиками.

«Мое знакомство с печатной графикой случилось ровно год назад, когда в студии, где я преподаю живопись, появился печатный станок. Меня затянуло с первого тиража. Огромное количество техник и уникальные возможности ручной печати поразили меня своим разнообразием и изобразительными возможностями. Мне открылось новое огромное поле для эксперимента и я, как археолог, погрузилась в раскопки этих техник, их изучение и освоение. Так рождалась эта выставка», - рассказала Валерия Полоротова.

Выставка будет работать до 24 мая.