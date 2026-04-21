Интерактивная песочница появилась в плюсской библиотеке по нацпроекту

В детском отделе Плюсской районной центральной библиотеки появилось новое оборудование — интерактивная песочница, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Оборудование, созданное на основе технологий дополненной реальности, позволит проводить увлекательные занятия, квесты и викторины для дошкольников и младших школьников, совмещая игру с познавательными задачами», - отметили в правительстве.

Принцип работы песочницы — проектор и датчик глубины фиксируют рельеф, который создают дети. В зависимости от высоты насыпанного белого мраморного песка изображение автоматически меняет цвет и форму. «Мы остаемся библиотекой, поэтому наша главная цель — информационно-познавательная. Освоив новое оборудование, мы будем проводить тематические квесты и игры по мотивам детских книг, делая чтение интерактивным и понятным», — отметила библиотекарь Галина Синицына.

Заведующая информационно-библиотечным отделом Светлана Мохова добавила, что это оборудование поможет сделать библиотеку пространством для вдохновения и образования.

Обновление стало возможным благодаря победе в федеральном конкурсном отборе на создание библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Семья». В учреждении уже установлены современные стеллажи, идет масштабное пополнение книжного фонда.

Библиотека получила крупные поставки около 1,3 тысячи книг от издательств. В фонд книги будут поступать постепенно. Библиотекари сами выбирали издания по каталогам, ориентируясь на заявленный спрос читателей. Большая часть поступлений — произведения популярных жанров: фантастика, исторические романы, детективы. Особое внимание уделили детской литературе, в том числе книгам, рекомендованным по школьной программе.

Кроме того, в связи с таким крупным заказом библиотека получила и дополнительный подарок от издательств — около 50 экземпляров книг для фонда.