Конференцию в рамках проекта «Сады и парки России» анонсирует Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» анонсирует научно-практические чтения «Профессия — сохранять во времени». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это уже Х чтения в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» памяти выдающегося учёного-парковеда, ландшафтного архитектора, реставратора, крупнейшего специалиста по возрождению старинных парков русских дворянских усадеб, лауреата Государственной премии Российской Федерации В. А. Агальцовой. Кроме того, в нынешнем году чтения приурочены к 30-летию начала натурных восстановительных и ремонтно-реставрационных работ в исторических мемориальных усадьбах и парках Пушкинского заповедника при подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения поэта в 1999 году. В музее напомнили, что именно Агальцова в 1996—2001 годах возглавляла команду парковых реставраторов в мемориальных «Тригорском», «Михайловском» и «Петровском».



Один из видов усадебного парка в усадьбе «Михайловское» на картине Владимира Кранца «Пруд в «Михайловском» (1978) из фондов музея-заповедника

В программе конференции, как она свёрстана на 12.00 21 апреля, — 24 доклада и сообщения, подготовленные профильными специалистами из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Брянска и Брянской области, Калуги, Костромской области, Пскова и Пушкинских Гор. Как содокладчик в выступлении на тему «Типы биогеоценозов зелёных насаждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области» наряду с биологами из северной Столицы обозначен специалист из Вьетнама, кандидат биологических наук. С полной программой чтений можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Апрель → “Профессия — сохранять во времени“. Научно-практическая конференция памяти В.А. Агальцовой “Сады и парки России“».

Работа конференции расписана на два полных дня — 24 и 25 апреля. Заседания будут проходить в малом («Синем») зале музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). По музейной традиции стать слушателем чтений свободно, без предварительной регистрации, может любой желающий.

Статьи и заметки, подготовленные по итогам научно-практической конференции «Профессия — сохранять во времени», планируются к публикации в одном из ближайших выпусков «Михайловской пушкинианы» — издания, которое выходит в свет силами музея-заповедника с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 111 книг.