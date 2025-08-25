Культура

В последний день лета в Пскове собираются на прогулку «Аллеями старого города»

Псковский музей-заповедник в последний день лета приглашает на познавательную городскую экскурсию-прогулку «Аллеями старого города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Через псковские парки – Ботанический, Летний и Финский – мы пройдем вдоль внешнего крепостного кольца Пскова, осмотрим с петровских бастионов исторические кварталы города. Затем вас ждут нераскрытые тайны древних башен. Прогулка завершится у Гремячей башни – самой таинственной из всех», - рассказали в музее.

Экскурсия-прогулка состоится 31 августа (пятница) в 15:00. Место сбора: улица Некрасова, 7. Телефон для записи: +78112663311.