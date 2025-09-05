Культура

Великолукский драматический театр ищет волонтеров культуры

Великолукский драматический театр объявил набор волонтеров культуры, сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Великолукский драматический театр

«Мы приглашаем вас присоединиться к нашей дружной команде волонтёров культуры театра! Если вы любите искусство, хотите познакомиться с увлекательным миром театра изнутри и стать частью творческой атмосферы, это приглашение именно для вас. Волонтёры театра помогают организовывать мероприятия, поддерживают творческие проекты, встречают и сопровождают гостей, а главное — вносят свою энергию и вдохновение в жизнь сцены», - говорится в сообщении.

Набор ведется в течение сентября.

«Пишите координатору волонтеров Анастасии Лысановой или главному администратору театра Татьяне Захаровой! Присоединяйтесь к нам, и вы получите уникальный опыт, новые знакомства и возможность стать частью большой культурной семьи!» - заключили в театре.