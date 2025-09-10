Культура

XVIII Межрегиональный фестиваль «Осень в Михайловском» пройдет с 17 по 19 сентября

XVIII Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском - 2025» пройдет с 17 по 19 сентября в Пушкинских Горах. Тема этого года – «Место библиотеки в жизни молодой интеллигенции: от вдохновения - к действию», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

В фестивале примут участие 70 библиотечных специалистов, педагогов, литераторов, издателей, предпринимателей, благотворителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Тверской, Ленинградской, Воронежской, Вологодской областей и Республики Коми.

Ключевым мероприятием станет межрегиональный конкурс лучших проектов и программ по продвижению книги и чтения «Проектная мастерская: от идеи до реализации».

В рамках фестиваля пройдут молодёжные секции, мастер-классы, творческие встречи с писателями, презентации лучших практик по продвижению чтения, неформальные кейс-сессии. Культурная программа предполагает экскурсии в музей-усадьбу Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» и Святогорский монастырь.

В библиотеке добавили, что «Осень в Михайловском» - это социокультурное событие, которое входит в список крупнейших профессиональных библиотечных мероприятий и является одной из самых масштабных площадок для обмена опытом, знаниями, технологиями и инновациями в области продвижения книги и чтения в Российской Федерации. За многие годы фестиваль стал местом профессиональных встреч и общения, обсуждения творческих идей, знакомств с современными инновационными технологиями, библиотечными проектами и практиками по продвижению книги и чтения.

Организаторы фестиваля - министерство культуры Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей–заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Российская библиотечная ассоциация. Секция по чтению (РБА), Псковская библиотечная ассоциация (ПБА).