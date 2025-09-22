Культура

Пятый диктант «Бегущая строка» пройдет в Псковской области 29 сентября

29 сентября в 15:00 в областной библиотеке пройдет пятый диктант «Бегущая строка», посвященный писателю Валентину Курбатову, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Принять участие в акции и написать диктант по отрывку одного из самых известных произведений критика, писателя, лауреата Госпремии России Валентина Курбатова смогут все желающие на площадках муниципальных библиотек Псковской области и онлайн. Ссылка на диктант будет опубликована на информационных ресурсах библиотеки 29 сентября.

«Диктант «Бегущая строка» пройдет в регионе в 5-й раз. Каждый год для диктовки выбирается отрывок из разных произведений Валентина Яковлевича. В прошлые годы это были фрагменты книг «Бегущая строка», «Пушкин на каждый день», «Нечаянный портрет», «Каждый день сначала» (переписка Курбатова с Распутиным). Участникам акции в 2025 году будет предложен отрывок из знаменитой переписки Валентина Курбатова и Виктора Астафьева «Крест бесконечный»,— рассказала руководитель кабинета Курбатова областной библиотеки Мария Иванова.

Организатор добавила, что в ходе мероприятия будут подведены итоги двух масштабных проектов – просветительского (игра для школьников «Дорогами Курбатова» и добровольческого «Цитаты из Курбатова». Текст диктанта «Бегущая строка» в 2025 году – одна из цитат, собранных волонтерами летом этого года.

Принять участие в диктанте «Бегущая строка» могут все желающие. Количество мест ограничено, поэтому о готовности участвовать нужно предварительно сообщить по e-mail: kabinetkurbatova@pskovlib.ru.

Для всех гостей акции будут подготовлены электронные сертификаты участников. После мероприятия они будут разосланы на предоставленные при регистрации электронные почты.

Площадка проведения акции в библиотеке имени Курбатова – смарт-зал (1 этаж). После диктанта участники акции приглашаются на экскурсию по кабинету Курбатова, а также на открытие выставки работ художницы, мастера декоративно-прикладного искусства Анастасии Веселовой «Стать стихией, ветром и небом».