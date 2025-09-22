Культура

«Стать стихией, ветром и небом»: выставка ко дню рождения Курбатова откроется в Пскове

29 сентября в 16.00, в день 86-летия со дня рождения писателя, критика Валентина Курбатова, в посвященном ему мемориальном пространстве состоится открытие выставки работ псковской художницы, мастера декоративно-прикладного искусства Анастасии Веселовой (Ana.Textura) «Стать стихией, ветром и небом», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Название выставки «Стать стихией» отражает центральную идею картин и отсылает к словам Валентина Курбатова из книги «Пушкин на каждый день»: «Не «отразить» природу, не списать образец, а самому стать стихией, ветром и небом».

Работы Анастасии Веселовой исследуют отношения между текстурой, цветом и формой. Используя сочетание различных техник, художница создает многослойные объемные произведения. Веселова вдохновляется природой: органическими формами, текстурой поверхностей и паттернов. Помимо исследования текстуры, она также увлечена идеей мимолетности и непостоянства. Ее работы отражают циклы жизни, красоты и увядания, запечатлевая хрупкость и несовершенство человеческого опыта.

Участники открытия выставки познакомятся не только с работами Ana.Textura, но и с результатами работы добровольцев в рамках общественного проекта «Цитаты из Курбатова». В ходе мероприятия руководитель кабинета Курбатова представит цитаты из произведений Валентина Курбатова, посвященные художникам, художественному поиску, творчеству, природе.

Музыкальный подарок для гостей мероприятия – выступление музыкальной школы-студии Music Box (города Пскова): преподавателей Эдуарда Гуленкова и Анны Петровой, а также студентки Кристины Цырковой.

Период работы выставки «Стать стихией» в кабинете Курбатова – с 29 сентября по 20 октября.

Желающие посетить экспозицию могут сообщить по e-mail: kabinetkurbatova@pskovlib.ru (Мария Иванова, руководитель кабинета В. Я. Курбатова). Количество мест ограничено. Категория 12+.