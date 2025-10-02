Культура

В Изборске отмечают День грибника тематической выставкой

В День грибника, который отмечается в России сегодня, 3 октября, музей-заповедник «Изборск» приглашает всех любителей грибов на специализированную выставку «Царство грибов. Fungi», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В России растет около трех тысяч видов грибов, однако съедобны из них только около 300. Разнообразные блюда из свежих или сушеных грибов входят в рацион людей издревле. Соленые или маринованные грибы являются прекрасной закуской. Поэтому с началом грибного сезона многие люди с удовольствием устремляются в леса – на «тихую охоту».

Мало кто знает, что грибы растут практически весь год, и некоторые из них можно собирать даже зимой. Однако всё-таки главный сезон «тихой охоты» выпадает на конец лета и осень.

Выставка «Царство грибов. Fungi» работает на веранде музейного кафе «Блинная». Экспозиция знакомит с основными видами грибов, встречающимися на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина».

Адрес музейного кафе в Изборске: улица Московская, 10.