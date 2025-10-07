Культура

Псковский музей приглашает любителей приключений на новый квест

Новый исторический квест пройдет в Псковском музее-заповеднике 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Видео: Псковский музей-заповедник

Событие состоится на территории Варлаамовской башни и будет приурочено к 410-летию успешной обороны Пскова от войск шведского короля Густава II Адольфа.

Участникам квеста предстоит погрузиться в атмосферу исторических событий и взять на себя важную миссию – помочь защитникам крепости подготовиться к встрече с врагом.

«Это отличная возможность не только проверить свои навыки, но и узнать больше о богатой истории нашего края!», - отметили в музее.

Всех желающих приглашают присоединиться 18 октября в 16:00 в музейном комплексе «Варлаамовский угол».

Обязательна запись по телефону: +78112331065.