Культура

Литературный вечер в СИЗО-1 посвятили творчеству Лермонтова

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 прошло мероприятие «Мятежный гений вдохновения», посвященное жизни и творческому наследию русского поэта Михаила Лермонтова. сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Организовала и провела мероприятие педагог Наталья Афанасьева. В ходе урока учащиеся познакомились с биографией поэта, проследив его жизненный путь от детских лет и первых литературных опытов до трагической гибели. Особое внимание уделили анализу ранних стихотворений, в которых уже тогда проявился мощный творческий потенциал.

В рамках вечера был создан тематический информационный стенд «Не угасает свет его стихов», на котором были представлены ключевые факты о Михаиле Лермонтове, цитаты из его произведений и иллюстративный материал. Участники мероприятия узнали, что многие стихотворения поэта были положены на музыку и стали популярными романсами, а его проза и поэзия переведены на десятки европейских языков, что свидетельствует о мировом признании его таланта.

В заключительной части встречи была проведена литературная викторина «Белеет парус одинокий…», которая позволила слушателям не только проверить свои знания, но и глубже окунуться в поэтический мир Лермонтова.