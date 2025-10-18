Псковcкая обл.
Культура

Выставка великолукского краеведческого музея к 100-летию Александра Матросова открылась в Москве

25.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве состоялось торжественное открытие выставки Краеведческого музея города Великие Луки под названием «Символ мужества», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Краеведческий музей города Великие Луки

Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, который стал символом мужества и самоотверженности в годы Великой Отечественной войны.

Открытие выставки также приурочено к Международной научно-практической конференции «80-летие окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг. Итоги и уроки», которая пройдет 28 октября в Москве.

Источник: Псковская Лента Новостей
