Сотрудники библиотеки имени Курбатова приняли участие в Порховских краеведческих чтениях

Заведующая отделом регионоведения Псковской областной библиотеки имени Курбатова Елена Киселева и её содокладчик, главный библиотекарь отдела Ирина Легкова приняли участие в XIX Порховских краеведческих чтениях вчера, 25 октября. Об этом сообщили в Псковской областной научной библиотеке имени Курбатова.

Фото здесь и далее: Псковская областная научная библиотека имени Курбатова

Темы их докладов были посвящены двум королям - «шоколадному» (Илье Фромченко) и табачному (Василию Жукову). Оба родились в Порхове и сделали такую головокружительную карьеру, о которой некоторые современные предприниматели даже не мечтали.

Фромченко основал одно из крупнейших промышленных предприятий по производству шоколада – фабрику «Элит». Он начинал с изготовления леденцов на продажу.

Жуков был владельцем собственной фабрики по производству табака в Санкт-Петербурге, на котором трудились более пятисот человек. Знаменитый «жуковский» табак в своих произведениях упоминали Пушкин, Тургенев и Салтыков-Щедрин.

Чтения проходили на площадке Порховского краеведческого музея и были посвящены знаменитым землякам, сохранению природного и культурно-исторического наследия района и 80-летию Победы.