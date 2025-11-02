Культура

Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове

Регистрация на конкурс маленьких чтецов «Табуреточка» стартовала в Пскове, сообщается в группе Клуба молодых семей в соцсети «ВКонтакте».

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 10 лет. Принять участие можно как в рамках конкурса (выступление на сцене или в онлайн-трансляции перед большой аудиторией), так и во внеконкурсной части (в адрес оргкомитета направляется видео, где ребенок читает стихотворение).

Тех, кто примет участие вне конкурса отметят электронными грамотами за участие.

«Все конкурсанты получат грамоты и возможность получить большие сладкие и памятные призы, которые ждут победителей в двух возрастных категориях. Главной особенностью конкурса этого года станет участие призеров конкурса в серии уникальных мастер-классов от профессионалов и возможность принять участие в записи видеосказки «Бармалей» на настоящей студии!» - отметили организаторы.

Дата проведения конкурса – 6 декабря с 11:00 до 16:00. Выступления пройдут в Доме Молодежи в Пскове на улице Конная, 2.

Прием заявок на участие в конкурсной части осуществляется с 1 по 30 ноября включительно по ссылке.

«А регистрация заявок на участие во внеконкурсной части откроется через месяц — с 1 декабря. Следите за новостями в нашей группе!» - добавили организаторы.

Проект «Конкурс маленьких чтецов "Табуреточка"» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.