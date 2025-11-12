Культура

Шесть проектов от Псковской области получат гранты на сумму около 9 млн рублей

Определены победители первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2026 года. Среди них — шесть проектов из Псковской области. В регионе на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) идей смогли привлечь почти 9 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив эти идеи уже в следующем году получат реальное воплощение. А значит, нас ждут новые фестивали, выставки, образовательные программы и многое другое. Желаю победителям успешно реализовать свои идеи», — поздравил победителей губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

Победителями стали творческая мастерская социальных инициатив «Добрый проект» с проектом «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине»; псковская областная археологическая экспедиция с проектом «Познавательное путешествие в мир Древней Руси: продолжение традиции»; организация «ЦентрТалантов» с проектом « Фестиваль-турнир сказителей и рассказчиков «Погружение в мир Сказки. Лесная коллаборация»; сообщество «Спортнатс» с проектом «Святая Обитель-Крепость : новое видение Псково-Печерского монастыря»; детская школа искусств Порховского округа с проектом «Истоки Пришелонья» и культурно-досуговое объединение Локнянского МО с проектом «О малой Родине с любовью».