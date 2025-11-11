Археологический театр вновь будет работать в поселении эпохи викингов в Новосокольническом округе 

Проект «Познавательное путешествие в мир Древней Руси: продолжение традиции» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Поселение Горожане».
Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Поселение Горожане»
В следующем году команда проекта планирует продолжить работу на территории поселения Горожане в Новосокольническом муниципальном округе. В рамках проекта снова будет работать «археологический театр», а также пройдет фестиваль «Историческая лаборатория». На площадке поселения появятся новые арт-объекты.
Команда проекта собрала свои идеи для новой заявки на грант ПФКИ (Президентский фонд культурных инициатив) после завершения первого дня фестиваля «Историческая лаборатория», который состоялся в конце июля этого года. Участники фестиваля отметили успешное проведение мероприятия и выразили желание продолжить проект: «После первого дня фестиваля "Историческая лаборатория", который прошел в конце июля этого года, команда проекта "Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси" собралась в палатке в лагере экспедиции. Первый день фестиваля нас порядка измотал, но мы поняли, что фестиваль состоялся, всё (или почти всё) получилось. Гости этого праздника культуры и науки вдохновили нас на продолжение проекта. У костра в полевом лагере родились параметры нового проекта, новой заявки на грант ПФКИ».
Организаторы проекта благодарят всех, кто поддержал их в этом году, и подчеркивают важность желания менять жизнь к лучшему, наличия талантливой команды и надежных партнеров:
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.