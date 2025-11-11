Культура

Археологический театр вновь будет работать в поселении эпохи викингов в Новосокольническом округе

Проект «Познавательное путешествие в мир Древней Руси: продолжение традиции» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Поселение Горожане».

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Поселение Горожане»

В следующем году команда проекта планирует продолжить работу на территории поселения Горожане в Новосокольническом муниципальном округе. В рамках проекта снова будет работать «археологический театр», а также пройдет фестиваль «Историческая лаборатория». На площадке поселения появятся новые арт-объекты.

Смотрите также В мире викингов: под Новосокольниками воссоздали поселение времён Древней Руси

Команда проекта собрала свои идеи для новой заявки на грант ПФКИ (Президентский фонд культурных инициатив) после завершения первого дня фестиваля «Историческая лаборатория», который состоялся в конце июля этого года. Участники фестиваля отметили успешное проведение мероприятия и выразили желание продолжить проект: «После первого дня фестиваля "Историческая лаборатория", который прошел в конце июля этого года, команда проекта "Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси" собралась в палатке в лагере экспедиции. Первый день фестиваля нас порядка измотал, но мы поняли, что фестиваль состоялся, всё (или почти всё) получилось. Гости этого праздника культуры и науки вдохновили нас на продолжение проекта. У костра в полевом лагере родились параметры нового проекта, новой заявки на грант ПФКИ».

Организаторы проекта благодарят всех, кто поддержал их в этом году, и подчеркивают важность желания менять жизнь к лучшему, наличия талантливой команды и надежных партнеров:

Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.