Культура

Сотрудники Пушкинского заповедника посетили музей-заповедник «Изборск»

В рамках методической поездки музей-заповедник «Изборск» принял гостей из Пушкинского заповедника, которые прибыли для обмена опытом и знакомства с новейшими практиками работы в музее.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

В ходе визита коллеги из музея-заповедника «Михайловское» ознакомились с главными достопримечательностями Изборска, включая древнее Труворово городище и величественную Изборскую крепость — памятник древнерусского оборонного зодчества XIV-XVII веков. Они также посетили живописные Словенские ключи и Городищенское озеро, которые являются неотъемлемой частью природного наследия региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Кроме того, гости побывали на экскурсии по выставке современного российского дизайна «Придумано и сделано в России», а также посетили Музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово, где смогли погрузиться в уникальную культуру и традиции местного населения.

«Мы всегда рады видеть наших коллег в музее-заповеднике "Изборск"!» — отметили в учреждении.