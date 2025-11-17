Культура

Завершился приём заявок на конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»

Завершился прием заявок на XI научно-практическую конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», сообщили Псковской Ленте Новостей в Научно-производственном центре по охране памятников Псковской области.

Конференция состоится 21 ноября по адресу: Псков, площадь Ленина, дом 3, 2-ой этаж (конференц-зал Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева).

Начало регистрации в 10:30. Старт пленарного заседания в 11:00.

Программа конференции

«Приглашаем всех желающих присоединиться к конференции и ознакомиться с практикой сохранения культурного наследия Псковской земли, а так же Северо-Западного федерального округа», - отметили в НПЦ по охране памятников.