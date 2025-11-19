Культура

Десять рэперов отобрались в седьмой сезон Pskov Rap Competition. ФОТО

В этот четверг, 20 ноября, в Пскове прошел отбор на седьмой сезон популярного среди псковских рэп-исполнителей Pskov Rap Competition. Мероприятие собрало множество талантливых рэперов, готовых продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучшего, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В отборочном этапе участникам необходим было заявить о себе, демонстрируя не только технику чтения, но и оригинальные тексты. Жюри внимательно оценивало каждое выступление, отмечая как сильные стороны, так и области для улучшения.

В этом году в отборе приняли участие и новые рэперы, и уже известные исполнители, что сделало конкурс особенно напряженным и интересным.

По итогам отбора были определены 10 участников, которые продолжат борьбу за призовые места в предстоящем туре, который пройдет 27 ноября.

Исполнитель Kostet прошел по итогам онлайн-голосования, а также в следующий этап отобраны Мутный, Headlight, Марианна Бахмайер, 99, KK, Young easy, Граненок, Rowen, T!RVN.

Напомним, призовой фонд PRC25 составляет 45 000 рублей, также предусмотрены подарки от партнеров мероприятия.