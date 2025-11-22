Культура

По случаю своих именин музей-заповедник «Михайловское» презентовал в Пскове новые программы

Вчера, 21 ноября, в рамках празднования Михайлова дня — именин Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» — в Пскове, в областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова состоялась презентация образовательно-рекреационных программ музея.

Фото и видео здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского Заповедника Алёна Бойцова среди многих других программ анонсировала новую квест-игру «Машина времени: путешествие сквозь эпохи и пространство». Стать участниками необычного путешествия, маршрут которого пройдёт по всем выставочным пространствам музейного Научно-культурного центра, псковичи и гости региона смогут уже в дни новогодних каникул.

А фольклорный коллектив «Пушкинская деревня», работающий при музее-заповеднике «Михайловское», показал собравшимся свою новую «именинную» интерактивную фольклорную программу «Каравай».

«Эта программа основана на местном этнографическом материале, — рассказала руководитель отдела массовых мероприятий Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Ирина Егорова. — Кроме того, мы включили в неё инсценировку известных по многим записям воспоминаний святогорских крестьян о “необычном зуёвском барине“».

Руководитель службы массовых музейных мероприятий Наталья Виноградова сообщила, что эта программа сразу вызвала практический интерес у гостей «именинной встречи», среди участников которой были экскурсоводы, менеджеры, руководители обширной сети организаций туристической индустрии региона, сотрудники туристско-информационных центров Пскова и области, а также студенты и преподаватели ПсковГУ, Псковского филиала Российской международной академии туризма, Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, многие другие.

Напомним, что вчера, в день большого церковного праздника — Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — именины музея-заповедника «Михайловское» отметили и в Пскове, и в Святогорье. Так, в Георгиевском храме на городище Воронич состоялось праздничное богослужение. Провёл службу настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери в посёлке Пушкинские Горы протоиерей Михаил Иванов.