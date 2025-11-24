Культура

В Изборске провели мастер-класс для воспитанников интеграционных мастерских

Музей-заповедник «Изборск» посетили воспитанники Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Сотрудники музея провели экскурсию по экспозиции «Русские и сето. Одна земля - общая история» и выставке «Урок равновесия».

После гости приняли участие в мастер-классе «БОйкая изБОрская наБОйка» в музейной мастерской, где изготовили текстильные сувениры.

Мероприятие прошло в рамках всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех».