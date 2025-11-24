Культура

Пушкиногорскую библиотеку капитально отремонтируют по нацпроекту

В Пушкиногорской районной библиотеке пройдет масштабный капитальный ремонт. Работы проведут в следующем году в рамках национального проекта «Семья», подписали муниципальный контракт. На выполнение работ из федерального бюджета выделили более 27 миллионов рублей. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своем Telegram-канале.

Фото: Пушкиногорская районная библиотека / «ВКонтакте»

«В прошлом году за счет региональных и муниципальных средств мы подготовили проектно-сметную документацию, прошли государственную экспертизу и заявились в соответствующую программу по линии министерства культуры правительства Псковской области», — рассказала глава округа.

Здание, в котором находится библиотека, построили в 1938 году. В настоящее время на третьем этаже, в школе искусств имени С. С. Гейченко, идет капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В помещениях библиотеки, которая располагается на 1-м и 2-м этажах, планируется полная замена систем отопления, освещения и водоснабжения, ремонт залов, а также создание доступных пространств для маломобильных граждан и обустройство санитарных узлов. Кроме того, библиотечное пространство будет оснащено новым оборудованием. Некоторые помещения будут подготовлены для размещения районного краеведческого музея, который также будет находиться в этом здании.

Напомним, вопрос модернизации библиотеки ранее обсуждался в ходе личного приема граждан губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по поручению президента России.