Культура

Псковский театр драмы перенес два показа спектакля «Баба Шанель»

Псковский театр драмы перенес два показа спектакля «Баба Шанель» в афише февраля 2026 года по техническим причинам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

С 15 февраля спектакль перенесли на 22 февраля, начало в 15:00, а также показ 17 февраля перенесли на 4 марта, начало в 19:00.

Билеты будут действительны в новые даты. Если новая дата спектакля не подходит, то билеты можно сдать по месту покупки: в кассу театра или онлайн.

Премьера спектакля «Баба Шанель» состоится в декабре этого года. Комедию Николая Коляды ставит режиссер Александр Суховский.