Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсию «Клады великих потрясений и тайны псковского кошеля», которая пройдет 29 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского музея

Музей предлагает рассмотреть уникальные предметы нумизматической коллекции: монетный ряд с портретными изображениями Петра I, бородовой знак, петровскую полуполушку, «денгу псковскую», а также поговорить об обращении денежных знаков в древнем Пскове и владельце крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада.

Начало экскурсии в 14:00 по адресу: ул. Некрасова, 7.

Подробную информацию можно получить по телефону: +78112331603.