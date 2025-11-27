Культура

В Псковском кремле представили экспонат - воеводу XVI века

В Псковском кремле представили экспонат — воеводу, который выполняет высшую административную, судебную и военную власть, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Воевода носит многослойную одежду, которая подчеркивает его статус и богатство. На нем можно увидеть копию сорочки царя Фёдора Иоановича, шелковый кафтан с тридцатью двумя латунными пуговицами и охабень из плотного сукна с мехом. Его наряд дополняет шелковый четырехметровый кушак и кожаный пояс, украшенный эмалированной литой пряжкой с рельефными изображениями пегаса и единорога в «травах».

Пояс оснащен орнаментированной сумкой с двумя отделениями, изготовленной из юфти. На ногах у воеводы находятся штаны из льна саржевого переплетения, портки из льна «ажурного» переплетения и сапоги, сделанные из двух слоев кожи. Голову покрывает парчовая тафья с жемчугом, а в левой руке он держит сафьяновые перчатки.

Все элементы одежды, фурнитура и аксессуары воссозданы по материалам XVI-XVII веков.