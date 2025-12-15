Культура

В Изборске показали артефакт первых лет телевещания в СССР

В фонде музея‑заповедника «Изборск» хранится уникальный экспонат, проливающий свет на захватывающую историю становления телевидения в СССР. Как от первых экспериментальных передач 1930‑х годов страна пришла к массовому телевещанию, а примитивные телеприёмники сменились популярными моделями, покорившими миллионы советских зрителей, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Россия была в числе стран-пионеров, развивавших новое средство массовой информации и коммуникации. В СССР исследования в области телевещания начались еще в 1920-е годы. Параллельно в США русский инженер Владимир Зворыкин в 1929 году изобрел передающую телевизионную трубку и кинескоп для компании «RCA».

В 1930 году лаборатория телевидения Всесоюзного электротехнического института в Москве впервые в СССР спроектировала механическую систему для трансляции картинок по радиоволнам. Спустя год, в мае 1931 года, эта лаборатория провела первую в стране опытную телепередачу без звука.

Первым отечественным телеканалом в современном понимании стало «Телевидение имени Горького», которое вещало ежедневно по полчаса и строго после полуночи, так как именно тогда заканчивалось радиовещание. 15 ноября 1934 года в СССР была проведена первая передача телевизионной программы со звуковым сопровождением. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт.

Строительство телевизионных центров с применением электронных систем началось в СССР в 1937 году. В сентябре 1938-го начал телевизионное вещание Ленинградский телецентр. 5 ноября 1938 года началась регулярная эксплуатация Московского телевизионного центра на Шаболовке. Был показан концерт, а в последующие дни – кинофильмы «Человек с ружьём» и «Ленин в Октябре».

Для просмотра телепередач использовался первый электронный телеприёмник «ТК-1», выпущенный заводом «Коминтерн» в том же 1938 году по технологии американской компании «RCA», который в 1940 году был заменён отечественным телевизором «17ТН-1», выпускавшимся ленинградским заводом «Радист».

Одним из первых массовых телевизоров стал телеприемник «Рассвет УНТ-35», который производился на Красноярском телевизионном заводе с 1964 по 1970 годы. Уже в 1965 году с конвейера сошёл миллионный экземпляр этого популярного телевизора. На этой модели можно было настраивать яркость и контрастность изображения.