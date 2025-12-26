Аудиокнига «Трансерфинг себя» оказалась самой популярной у псковичей

Рейтинг самых популярных книг 2025 года в Псковской области возглавило произведение Вадима Зеланда «Трансерфинг себя». Серж Винтеркей стал наиболее востребованным автором среди пользователей региона. К такому выводу пришел книжный сервис Литрес, проанализировав спрос на цифровую литературу.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В топ-5 по количеству проданных экземпляров цифровых книг вошли:

1. Аудиокнига «Трансерфинг себя» в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд;

2. Аудиокнига «Тайна мертвого ректора. Книга 2» в озвучке Александра Клюквина, Виктор Дашкевич;

3. Аудиокнига «Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V» в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд;

4. Аудиокнига «Ведьмак» в озвучке Всеволода Кузнецова, Анджей Сапковский;

5. «Седьмой», Сергей Лукьяненко.

В топ-5 авторов по количеству проданных экземпляров цифровых книг вошли:

1. Серж Винтеркей;

2. Алекс Ключевской (Леха);

3. Сергей Лукьяненко;

4. Роман Прокофьев;

5. Виктор Дашкевич.