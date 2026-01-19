 
Культура

День артиста отметили премьерой на сцене псковского театра

0

17 января в России впервые праздновали День артиста – новый повод почтить тех, кто дарит эмоции и вдохновение на театральных подмостках. Отметив это событие, на главной сцене в Псковском академическом драматическом театре имени А. С. Пушкина Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» представил премьеру спектакля «Ночь перед Рождеством», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото: Трилучье / Молодёжный центр Псковской епархии

«Спектакль погрузил зрителей в волшебный мир гоголевской классики. Талантливые артисты и их колоритные персонаж тронули сердца псковичей. Артисты "Трилучья" блистали с полной отдачей, подтвердив, а спектакль стал настоящим подарком ко дню артиста», - рассказали в министерстве.

Премьера – итог двух месяцев интенсивных репетиций. Как отметили в министерстве, режиссёр и труппа «Трилучья» вложили душу в каждую сцену, чтобы достойно выйти на профессиональную театральную сцену.

Владыка Матфей, как архиерей Русской православной церкви, активно содействует культурным и духовным инициативам молодёжи, заключили в министерстве. 

