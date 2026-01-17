 
В Псковском театре драмы состоялся Рождественский концерт

Рождественский концерт, организованный молодежным театром прошел на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина 17 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников

Мероприятие началось в 14:00.

Программа состояла из двух частей:

  1. Выступление молодёжного хора «Трилучье»;
  2. Показ спектакля «Ночь перед Рождеством».
 

Данный спектакль является премьерной постановкой молодежного театрального коллектива. К моменту начала мероприятия в зале собрался аншлаг.

