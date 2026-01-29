 
Культура

Константин Абабков: Песни Ольги Сергеевой звучат и сегодня

Песни фольклорной певицы из Усвятского района Ольги Сергеевой, не теряют актуальности благодаря обращению современных певиц к ее наследию. Такое мнение выразил виртуоз-балалаечник и заслуженный работник культуры РФ Константин Абабков, художественный руководитель ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева и обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской».

«Таких талантливых людей у нас на Псковщине очень много. Как здорово, что когда-то ее заметили, что ее пение записали на пластинки и взяли в фильмы. Многие профессиональные певицы стали перепевать ее песни. Мне нравится, что они звучат и сегодня, становятся современными. Ольга Сергеева для нас, для псковичей, очень важный "знак русского"», - сделал Константин Абабков отсылку к известному выражению режиссера Андрея Тарковского, использовавшего пение Ольги Сергеевой в своем фильме «Ностальгия».

Пение Ольги Сергеевой в 1971 году открыла преподаватель музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Елена Разумовская, отправившись со студентами собирать фольклор в Усвятский район. После этого в деревенский дом певицы началось паломничество специалистов со всего мира, ее приглашали на выступления в Ленинград, записывали пластинки на фирме «Мелодия». В ее пении, сконцентрирована исполнительская традиция тысячелетней усвятской земли. Манера песнехорки отличалась красотой и сердечностью, сдержанностью и глубиной.

Серия материалов про певицу – видеофильм, радиопередача и публицистическая статья – вышла по проекту «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказывая о выдающихся деятелях культуры, связанных с нашим регионом.

