«Гении земли Псковской»: Юрий Тынянов — гений без места

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гении земли Псковской». 

Один из первых киносценаристов в стране, автор увлекательных романов о писателях (шутка ли — сам Пушкин стал его героем!), разработчик теории стихосложения — это все Юрий Тынянов. В Пскове, который он называл «полуродным городом», он окончил гимназию, здесь сформировались его эстетические вкусы и взгляды (в том числе политические, юноша фактически жил на конспиративной квартире), здесь он познакомился с будущей женой — младшей сестрой писателя Вениамина Каверина и вирусолога Льва Зильбера.

Завтра Юрий Тынянов станет героем нового выпуска радиопрограммы «Гении земли Псковской», в которой рассказывается о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью. 

Премьера 8 апреля в 8.39, повтор в 18.22. 

Проект реализуется медиахолдингом «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

