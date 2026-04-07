«Гении земли Псковской»: Юрий Тынянов — гений без места

Один из первых киносценаристов в стране, автор увлекательных романов о писателях (шутка ли — сам Пушкин стал его героем!), разработчик теории стихосложения — это все Юрий Тынянов. В Пскове, который он называл «полуродным городом», он окончил гимназию, здесь сформировались его эстетические вкусы и взгляды (в том числе политические, юноша фактически жил на конспиративной квартире), здесь он познакомился с будущей женой — младшей сестрой писателя Вениамина Каверина и вирусолога Льва Зильбера.

программе «Гении земли Псковской», в которой рассказывается о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью.

