«Изборские истории»: Академик Крылов и древний город, заветные сундуки и навстречу Масленице в Изборске

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

Сокровенная красота: в начале февраля музей-заповедник представит выставку «Изборск. Александр Крылов. Живопись».

И мебель, и чемодан: в Доме купца Шведова откроется этнографическая выставка «Что в сундуке заветном том?».

«Узкая» или «широкая»? Музей приглашает на традиционную программу «В Изборске Маслена неделя».

Начало программы в 18.21. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. Повтор выпуска — 3 февраля в 8.30.