В новом выпуске телепрограммы «Пешком» расскажут о Пушкинском заповеднике

Уже завтра, 8 февраля, о музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» расскажут в новом выпуске программы «Пешком» на федеральном телеканале «Культура». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Пушкинском заповеднике, съёмочная группа телекомпании «Авторское телевидение» побывала у них в октябре прошлого года, и теперь настало время познакомиться с результатом работы.

Фото: Пушкинский заповедник

«Не пропустите увлекательную прогулку по знаковым уголкам Псковской области и по Пушкинскому заповеднику», - призвали в музее. 

Посмотреть выпуск можно будет в 17:20.

Ранее в научно-популярной программе «Пешком» рассказывали о Псковском музее-заповеднике. 

