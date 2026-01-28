 
Культура

Вышел выпуск телепрограммы «Пешком» о Пскове

На телеканале «Россия-Культура» вышла научно-популярная программа «Пешком» о Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и дале: Псковский музей-заповедник

В октябре прошедшего года Псковский музей-заповедник стал местом съемок нового выпуска телепрограммы «Пешком».

Ведущий и автор сценария Александр Снегирев вместе с командой приехал в Псковскую область, чтобы увидеть своими глазами и познакомить телезрителей с уникальной архитектурой, древними храмами, старинными усадьбами и другими достопримечательностями региона.

 

В новом выпуске зрители увидят объекты Псковского музея-заповедника – Псковский кремль, Спасо-Преображенский собор, Поганкины палаты и другие достопримечательности города. 

Программа доступна по ссылке.

 

