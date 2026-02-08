189 лет назад состоялась дуэль Пушкина и Дантеса

Печально знаменитая дуэль Пушкина с Дантесом – дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом) – состоялась (27 января) 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи. Дуэль была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на неверность жены Пушкина.

Французский кавалергард, приемный сын нидерландского посланника в Петербурге барона Луи Геккерна, красивый блондин Дантес в глазах светского общества предстал блестящим молодым офицером. Он часто бывал на балах, где и познакомился с Натальей Николаевной, женой поэта. Пушкин же придворной жизни не любил и не вызывал теплых чувств у влиятельных светских людей.

Дантес же пользовался успехом у женщин, ему приписывалось много романов. Ходили слухи в обществе и о взаимности чувств красавицы Натальи Пушкиной к молодому офицеру, и о том, что Дантес уже добился победы. Усугублялось положение дел и тем, что поэту (уже в ноябре 1836 года) стали приходить анонимные письма, в которых содержался «намек» на данную любовную связь. А надо сказать, что для разворачивания конфликта возникшая молва в то время играла не меньшую, а то и большую роль, чем реальное положение дел.

Пушкин немедленно послал Дантесу вызов на дуэль. Но через неделю после вызова Жорж сделал предложение Екатерине Гончаровой – сестре Натальи Николаевны и, соответственно, свояченице Пушкина. Поэтому дуэль пришлось отложить (сыграла роль и аудиенция, данная Пушкину Николаем I, и посредничество В.А. Жуковского), но иметь какие-либо отношения с Дантесом Александр Сергеевич отказывался, что, конечно же, приводило к дальнейшему обострению ситуации и новым конфликтам. В конце концов, в январе 1837 года Пушкин отправил Геккерну-отцу письмо, где чрезвычайно резко отозвался о нем как об отце, нелестно охарактеризовал его приемного сына и «отказал им от дома».

Поэт знал, что письмо носит явно оскорбительный характер и явно приведет к новой дуэли. В тот же день Луи Геккерн через секретаря письмом объявил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов. Условия дуэли были смертельными и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам, они должны были стреляться с расстояния двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Секундантом Пушкина был его лицейский товарищ подполковник К.К. Данзас, секундантом Дантеса – сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак.

(27 января) 8 февраля 1837 года под Петербургом в перелеске близ Комендантской дачи состоялась роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен в живот. Ответным выстрелом он легко ранил Дантеса в правую руку. С места дуэли поэта привезли домой, на набережную реки Мойки, дом 12, где в мучениях он прожил два дня. И, несмотря на усилия врачей под руководством Н.Ф. Арендта, скончался (29 января) 10 февраля 1837 года от перитонита.

Позднее М.Ю. Лермонтов посвятил памяти Пушкина стихотворение «Смерть Поэта»: «Погиб Поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой», а Ф.И. Тютчев – стихотворение «29-е января 1837»: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!...».

Сегодня на месте дуэли, в сквере у пересечения Коломяжского проспекта и железнодорожной линии Сестрорецкого направления (район Черной речки), установлен памятный обелиск