Выходной день объявили на нескольких объектах псковского музея 9 февраля

Псковский музей-заповедник напомнил, что 9 февраля на нескольких объектах - выходной день. 

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня закрыты для посещения: 

  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; 
  • Главное здание Псковского музея-заповедника; 
  • Картинная галерея Псковского музея-заповедника; 
  • Поганкины палаты; 
  • Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского; 
  • Музей-квартира В.И. Ленина; 
  • Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова; 
  • Музей-усадьба М.П. Мусоргского; 
  • Музей-усадьба С.В. Ковалевской; 
  • Музей истории города Печоры. 

Но в этот день можно посетить:

  • Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; 
  • Двор Постникова, где гостей ждут выставки «​Зеркало псковской печи» и «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада»;
  • Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; 
  • Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; 
  • Покровскую башню.
